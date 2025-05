Concerto per i 50 anni dell’associazione Amici della Musica

Mercoledì 14 maggio, alle ore 19, il Parco delle arti musicali ospiterà un concerto straordinario per celebrare i 50 anni dell’associazione Amici della Musica di Lanciano. Sul palco si esibirà l'Orchestra da camera “Fedele Fenaroli”, arricchendo la serata con melodie che hanno accompagnato mezzo secolo di passione e dedizione per la musica.

Un Concerto per festeggiare i 50 anni dalla fondazione dell'associazioneAmicidellaMusica di Lanciano si terrà mercoledì 14 maggio, alle ore 19, nei locali del Parco delle arti Musicali.Si esibirà l'Orchestra da camera "Fedele Fenaroli", l'ensemble giovanile in residence dell'associazione.

