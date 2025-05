Concerto di beneficienza al Teatro Massimo sul palco la World doctors Orchestra

Il 21 maggio alle ore 19:30, il Teatro Massimo di Palermo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, ospitando un evento musicale internazionale che unisce cultura e solidarietà. Organizzato dal Rotary Club Palermo Est e dall'Associazione dei Ragazzi, in collaborazione con la rinomata World Doctors Orchestra, l'iniziativa promette di regalare una serata indimenticabile, contribuendo a una causa nobile e rafforzando i legami comunitari.

Un evento musicale di portata internazionale e un importante gesto di solidarietà si preparano ad animare la città di Palermo il 21 maggio, alle ore 19,30, al TeatroMassimo. Il Rotary Club Palermo Est e l'Associazione dei Ragazzi, in collaborazione con la prestigiosa WorlddoctorsOrchestra. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Concerto di beneficienza al Teatro Massimo, sul palco la World doctors Orchestra

Su altri siti se ne discute

“Tutti i sogni ancora in volo” torna in Sicilia: Massimo Ranieri in concerto al Teatro di Verdura - Continua il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.Lo show, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata, toccherà anche la Sicilia con la prima data annunciata... 🔗Leggi su palermotoday.it

L’Orchestra nazionale dei Conservatori al Teatro Massimo: concerto dedicato all’Ottocento tedesco - La stagione sinfonica del Teatro Massimo, venerdì 27 marzo alle 20.30, ospita l’Orchestra nazionale dei Conservatori, con un concerto dedicato all’Ottocento tedesco e musiche di Carl Maria von Weber, Richard Wagner e Robert Schumann. A dirigerlo è il giovanissimo direttore Enrico Pagano, classe... 🔗Leggi su palermotoday.it

Cento giovani flautisti al Teatro Massimo: concerto sulle note di Sciarrino - Alla base del progetto “Il Cerchio tagliato dei suoni – Concerto per quattro flauti solisti e cento flauti migranti”, composizione di Salvatore Sciarrino del 1997, c’è “una migrazione di suoni, portati da una marea di flautisti in movimento” scrive il compositore. I flauti solisti, ai quattro... 🔗Leggi su palermotoday.it

Concerto di beneficienza al Teatro Massimo, sul palco la World doctors Orchestra; ZUSTISSIA MALA - LIBERTA' NEGATA - Un concerto per Beniamino Zuncheddu al Teatro Massimo; Concerto di beneficenza per Ada Manes a Pescara il 10 maggio; Al Teatro Massimo di Pescara un concerto per i bambini meno fortunati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Teatro Massimo di Palermo: programma 2025 – 2026 - Scopri tutte le informazioni sul cartellone e la programmazione 2025 – 2026 degli spettacoli del Teatro Massimo di Palermo ... quando venne riaperto con un concerto diretto nella prima parte da Franco ... 🔗agendaonline.it

Al Teatro Massimo di Pescara un concerto per i bambini meno fortunati - Pescara. Ada Manes Foundation For Children Ets festeggia i suoi 10 anni di attività e speranze donate ai bimbi meno ... 🔗abruzzolive.it

700 volte addio a Massimo Ferra: il concerto al Teatro Massimo per celebrare l'arte di Massimo - E saranno settecento e oltre i saluti a Ferra, perché ha 728 posti il Teatro Massimo di Cagliari che il 9 maggio ospiterà il concerto omaggio a questo grande chitarrista. Il manico, le corde, le note, ... 🔗spettacoli.tiscali.it