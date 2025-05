Conceição come Ancelotti? Così Furlani prende in giro il Milan | la stagione è un fallimento anche con la Coppa Italia

In un clima di contestazione e aspettative deluse, il Milan sembra aggrapparsi alla Coppa Italia come ultima spiaggia per salvare una stagione altalenante. L'affermazione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che ha paragonato l'attuale tecnico a leggende come Ancelotti, solleva interrogativi e scetticismi. È davvero possibile risollevare le sorti di un club storicamente ambizioso attraverso un trofeo nazionale, il cui valore appare oggi dibattuto?

Ma davvero qualcuno al Milan pensa di salvare la stagione con la vittoria della CoppaItalia? L’ha detto l’amministratore delegato Giorgio Furlani, instaurando un bislacco paragone tra Conceição e Ancelotti (l’ultimo a vincere due trofei nella stessa stagione 17 anni fa, peccato che fossero titoli internazionali frutto della conquista della Champions e non due coppette nazionali). Magari lo dice, ma non lo pensa davvero, anche qualche tifoso, per mascherare l’amarezza della cavalcata europea dei cugini interisti, rinfacciandogli le vittorie nei derby. Non scherziamo: comunque vada, sarà un fallimento.Mercoledì sera Milan e Bologna si giocano la finale di CoppaItalia. Titolo che sarebbe tanto storico per gli emiliani (non a caso l’ad Fenucci l’ha anteposto addirittura alla qualificazione in Champions, che pure economicamente varrebbe molto di più, per come manca alla città un trofeo, l’ultimo 51 anni fa proprio in Coppa nazionale se escludiamo l’Intertoto del ‘98), quanto irrilevante per i rossoneri. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conceição come Ancelotti? Così Furlani prende in giro il Milan: la stagione è un fallimento anche con la Coppa Italia

