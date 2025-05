Con Mulching+ un futuro senza plastica per l’agricoltura

FIRENZE – Una svolta promettente per l’agricoltura sostenibile arriva dal progetto Mulching+, che ha messo a punto un modello innovativo di biotelo per la pacciamatura completamente derivato da materie prime biologiche: cellulosa e chitosano, arricchito inoltre di preziosi nutrienti come azoto e fosforo.Questa novità rappresenta un doppio beneficio per il settore agricolo. Da un lato, la totale biodegradazione dei teli nel suolo, eliminando il problema dei residui plastici. Dall’altro, un apporto diretto di nutrienti essenziali per la crescita delle colture.I risultati incoraggianti del progetto, coordinato dall’Ateneo di Palermo in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università di Ferrara e il Crea Aa, sono stati presentati all’Accademia dei Georgofili di Firenze, che ha sottolineato come “i film in plastica per la pacciamatura sono la causa principale di contaminazione nei suoli agricoli”. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

