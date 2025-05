con lo scioglimento del pkk si ape una nuova era nella storia della turchia

In Turchia, un capitolo significativo si chiude: il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato, al termine del suo 12º congresso nel nord dell'Iraq, la cessazione della lotta armata e lo scioglimento dell'organizzazione. Questa storica decisione, secondo fonti legate al movimento, rappresenta una risposta all'appello del...

In Turchia è la fine di un’era. Il Partito dei lavoratori del Kurdistan, più comunemente noto come Pkk, ha comunicato la decisione (presa al termine del suo 12º congresso tenutosi la scorsa settimana nel nord dell’Iraq) di porre fine alla lotta armata e di sciogliere l’organizzazione. Secondo quanto riportato da agenzie vicine al movimento, la decisione è stata presa in risposta all’appello del leader storico Abdullah Öcalan, detenuto dal 1999 sull’isola di Imrali, il quale aveva invocato lo scorso febbraio lo scioglimento formale del gruppo, affermando che il Pkk avesse ormai esaurito la propria missione originaria.La notizia dello scioglimento fa seguito al cessate il fuoco unilaterale dichiarato all’inizio dello scorso marzo, e fa seguito a segnali politici provenienti dalla coalizione di governo turca, che avrebbe ipotizzato una possibile concessione della libertà condizionale a Öcalan in cambio del disarmo del gruppo. 🔗Leggi su Formiche.net