Con l’incontro a Istanbul Zelensky ha rischiato tutto dicono gli esperti Putin cerca una scusa

Il recente incontro a Istanbul tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti, che avvertono dei rischi elevati per Kyiv. La mossa, considerata audace, potrebbe dare a Putin pretesti per giustificare ulteriori azioni. La situazione si fa critica, con le tensioni che rimangono elevate.

Kyiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha alzato al massimo la posta in gioco accettando di recarsi a Istanbul il 15 m. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Con l’incontro a Istanbul Zelensky “ha rischiato tutto”, dicono gli esperti. Putin cerca una scusa

