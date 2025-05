Con il metal detector sulla spiaggia di Montalto | chili di chiodi fili di ferro e tappi sotto la sabbia

L'obiettivo era liberare la spiaggia di Montalto di Castro dai rifiuti invisibili, quelli nascosti sotto la sabbia. I volontari delle associazioni Fare Verde Viterbo e Geotek Center, insieme a appassionati del luogo, si sono

