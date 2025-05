Con HAT Music nasce una nuova era per musicisti e professionisti

In un mondo in cui ogni minuto si generano 83 nuove canzoni, HAT Music nasce per dare voce agli artisti che rischiano di rimanere nell'ombra. In contrasto con le piattaforme generiche, HAT Music offre uno spazio dedicato dove produttori, manager e talenti musicali possono connettersi in modo efficace, evitando il dilagante spreco di risorse e amplificando le possibilità di successo in un'industria competitiva.

Ogni minuto nascono 83 nuove canzoni, e il 45% non verrà mai ascoltato: nasce, così HAT Music. Milioni di artisti cercano ogni giorno produttori, manager e professionisti per costruire la propria carriera, ma si affidano a piattaforme generaliste come LinkedIn o ai social media, sprecando tempo e risorse. Il risultato? Il 98% delle release restano invisibili e oltre 7 miliardi di euro l’anno vengono investiti in collaborazioni inefficaci.HAT Music: l’app che connette talento e professionistiPer risolvere questa distorsione, nasce HAT Music, la prima app dedicata a connettere in modo rapido ed efficace artisti e professionisti della Musica, offrendo un sistema di matching personalizzato, grazie all’intelligenza artificiale, basato su genere, esperienza, budget e necessità specifiche. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Con HAT Music nasce una nuova era per musicisti e professionisti

