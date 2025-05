Comune | ecco il questionario per ripensare insieme la vita notturna di Parma

È online il questionario per il Piano della Notte, un'iniziativa promossa dall'associazione Laboranotte con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno di BCC Emilbanca. Questo strumento è stato pensato per raccogliere opinioni, abitudini e bisogni di chi vive la città nelle ore serali e notturne, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita notturna e rispondere alle esigenze dei cittadini. Partecipate!

È online il questionario per il Piano della Notte, promosso dall’associazione Laboranotte con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno di BCC Emilbanca, pensato per raccogliere le opinioni, le abitudini e i bisogni di chi vive la città nelle ore serali e notturne, affrontando in maniera. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Comune: ecco il questionario per ripensare insieme la vita notturna di Parma

Su questo argomento da altre fonti

Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti - “Un grande grazie a Plastic Free, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia, Belpasso. Questo evento è... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Comune, genitori e insegnanti insieme per la comunità: nasce la nuova biblioteca - Nasce da un bando del Comune di Ferrara ed un percorso partecipato tra scuola e famiglie la nuova biblioteca della scuola primaria Govoni. Questa nuova biblioteca rappresenta un importante spazio di crescita e apprendimento per i bambini, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per la... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Comune di Fiuggi e Provincia insieme per la liberazione di Maurizio Cocco - Il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, sollecita nuovamente la Farnesina e insieme all'ente provinciale di Frosinone programmano una serie di iniziative volte a sensibilizzare le autorità preposte al fine di giungere alla liberazione dell'ingegner Cocco detenuto in Costa d'Avorio."L’ ing... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Comune: ecco il questionario per ripensare insieme la vita notturna di Parma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media