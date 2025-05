Comune di Napoli al via domande per 800 tirocini da 600 euro

Il Comune di Napoli lancia un'iniziativa di inclusione sociale con 800 tirocini retribuiti da 600 euro. Il sindaco Manfredi sottolinea l'importanza di questa opportunità per i soggetti fragili, promuovendo lo sviluppo personale e professionale. Scopri tutte le informazioni utili e come presentare la tua domanda per partecipare a questa iniziativa.

Lavoro, al via domande per 800 tirocini da 600 euro. Manfredi: "Opportunità per soggetti fragili e occasione di sviluppo". Di seguito tutte le info utili e il link per inviare la richiesta. Il Comune di Napoli avvia i tirocini di inclusione sociale: un'opportunità concreta per costruire percorsi di dignità lavorativa. È aperto il termine per

Il Comune di Napoli avvia i tirocini di inclusione sociale: un'opportunità concreta per costruire percorsi di dignità lavorativa. È aperto il termine per presentare la domanda per la partecipazione a più di 800 tirocini di inclusione sociale, un'iniziativa volta a promuovere l'autonomia e il reinserimento attivo di persone in condizioni di fragilità economica e sociale.Destinatari dell'iniziativa sono cittadine e cittadini di età compresa tra i 16 e i 59 anni, residenti nel Comune di Napoli, beneficiari dell'Assegno di inclusione nonché i nuclei familiari e le persone in simili condizioni

Il Comune di Napoli avvia i tirocini di inclusione sociale. È aperto il termine per presentare la domanda per la partecipazione a più di 800 tirocini per promuovere l'autonomia e il reinserimento attivo di persone in condizioni di fragilità economica e sociale.Destinatari dell'iniziativa sono

