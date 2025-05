Comunali dalle grandi opere ai diritti sociali ecco le ricette dei candidati sindaco | il dibattito

Il dibattito tra i sette candidati sindaco di Genova, organizzato dal Secolo XIX, affronta temi cruciali come le grandi opere e i diritti sociali. Proposte innovative come un "laboratorio per il diritto allo sport nella terza età" si alternano a richieste di maggiore trasparenza e iniziative per ripulire la città sui temi dell’etica e della responsabilità.

Genova come "laboratorio per il diritto allo sport nella terza età", ma anche una città da "ripulire con gli spazzini di quartiere", da rendere più trasparente e attenta all'etica dopo le recenti inchieste giudiziarie. Al dibattito tra i sette candidatisindaco, organizzato dal Secolo Xix a. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Comunali, dalle grandi opere ai diritti sociali, ecco le ricette dei candidati sindaco: il dibattito

