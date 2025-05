Como trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata | denunciati per invasione di edificio

A Como, tre cittadini stranieri sono stati denunciati per invasione di edificio dopo essere stati trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata. L’episodio, avvenuto in via Grandi, solleva interrogativi sulla gestione degli edifici dismessi e sul tema dell’occupazione in un contesto sociale complesso.

Tre cittadini stranieri denunciati a Como per invasione di edifici: occupavano un edificio abbandonato in via Grandi. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata: denunciati per invasione di edificio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, sgomberata l'ex stamperia di via Grandi: trovati tre occupanti abusivi - Como, 12 maggio 2025 – Avevano forzato il lucchetto che chiudeva una grossa catena, per introdursi nell’ex stamperia e organizzare un alloggio.Un’invasione che è stata notata ieri mattina dal una pattuglia della Squadra Volante, durante un passaggio in via Grandi. All’interno dell’edificio, c’erano tre uomini, due ghanesi di 32 e 34 anni e un diciannovenne della Guinea, unico incensurato, tutti senza fissa dimora. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Fontivegge, lotta al degrado: "Materassi, siringhe e rifiuti. Vengono a dormire tra i garage" - "Fontivegge: dalle parole ai fatti. L’azione sinergica tra Comune, forze dell’ordine e autorità competenti sta già portando a riscontri concreti sul campo". È il commento del consigliere comunale Antonio Donato (M5S), con delega alla sicurezza, in merito all’intervento svolto dalla Polizia locale in un locale adibito abusivamente ad abitazione in via del Lavoro. A seguito di seguito di rilevazioni di presunti movimenti sospetti all’interno di un magazzino, gli agenti hanno svolto sopralluoghi in diversi giorni e orari, accertando che l’immobile, di proprietà privata, era stato trasformato ... 🔗Leggi su lanazione.it

Como, blitz della polizia nella ex stamperia: trovati tre stranieri accampati nei locali abbandonati - Un controllo di routine si è trasformato in un intervento mirato per la polizia di Stato di Como, che nella mattinata di ieri ha denunciato tre cittadini stranieri per invasione di edifici e terreni. Ripercorriamo i fatti. Gli agenti di una volante della questura, durante il consueto... 🔗Leggi su quicomo.it

Como, trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata: denunciati per invasione di edificio; Bivaccano nella stamperia in disuso, due denunciati dalla polizia di Como; Il sottopasso monzese dove tra i rifiuti c'è anche un materasso: Qualcuno ci dorme; Il letto che costa quanto un appartamento: come sono fatti i materassi da 300mila euro amati dalle star. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata: denunciati per invasione di edificio - Tre cittadini stranieri denunciati a Como per invasione di edifici: occupavano un edificio abbandonato in via Grandi. 🔗virgilio.it

Como, trovati all’interno di uno stabile abbandonato di proprietà privata. Denunciati sei giovani - Trovati all’interno di uno stabile privato abbandonato, sei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia di Como per invasione di terreni ed edifici ... 🔗espansionetv.it