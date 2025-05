Como raffica di multe a Ponte Chiasso | 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri

Nella mattinata di lunedì 12 maggio 2025, Ponte Chiasso è stato teatro di un'imponente operazione di controllo, con trenta auto sanzionate per sosta irregolare nei posti riservati al personale delle Fiamme Gialle. Un intervento che sottolinea l'importanza della disciplina stradale in una zona critica come via Baragiola.

Trenta multe in una sola mattinata: è il bilancio dell’intervento condotto oggi, lunedì 12 maggio 2025, in via Baragiola, nel quartiere di PonteChiasso a Como. A finire nel mirino delle sanzioni sono state numerose auto parcheggiate irregolarmente negli stalli riservati al personale della. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, raffica di multe a Ponte Chiasso: 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri

Ne parlano su altre fonti

Fogli di via e multe a raffica: Como, stretta su bivacchi molesti e navigazione selvaggia - Nel lungo ponte pasquale appena trascorso, la polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle zone a più alta concentrazione di turisti e residenti. Le volanti dell’Upgsp hanno presidiato in modo capillare aree come il parcheggio... 🔗Leggi su quicomo.it

Feste in spiaggia per il ponte del primo maggio: una decina di multe a lidi e attività commerciali - Controlli della Polizia locale intensificati a Cervia per il ponte dal primo a domenica 4 maggio, con le attività svolte anche lungo la spiaggia e in borghese. In particolare ci sono stati interventi sul controllo delle strade, sulla vigilanza del territorio e sulla tutela dei consumatori... 🔗Leggi su ravennatoday.it

La Polizia Municipale potenzia i controlli, raffica di multe in poche ore. Nel mirino anche conducenti di monopattini - Ben 127 violazioni al codice della strada. Ad accertarle la Polizia Locale, che martedì pomeriggio è stata impegnata in una serie di controlli stradali con sette pattuglie schierate lungo le strade del territorio comunale. Tra le multe spiccano cinque sanzioni a conducenti di monopattini per il... 🔗Leggi su forlitoday.it

Como, raffica di multe a Ponte Chiasso: 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri; Auto posteggiate dove e come capita: utilitaria sbarra passaggio di bus extraurbano, 96 multe; Fogli di via e multe a raffica: Como, stretta su bivacchi molesti e navigazione selvaggia; Multe sulle bretelle del Calopinace in commissione: Non è cassa, vogliamo evitare morti sulla strada. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Raffica di multe e auto rimosse - Strada occupata durante i lavori, auto rimosse e strage di multe. Più che una sorpresa amara, è stata una sorpresa salata quella che ha colto gli utenti dei parcheggi collocati in via Petrarca, strada ... 🔗polesine24.it