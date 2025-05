Como raffica di multe a Ponte Chiasso | 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, Ponte Chiasso a Como ha assistito a un’operazione di controllo straordinaria, con trenta autovetture penalizzate per parcheggio irregolare. Gli stalli riservati al personale della Guardia di Finanza sono stati il bersaglio di queste sanzioni, evidenziando la crescente attenzione alle violazioni del codice della strada nella zona.

Trenta multe in una sola mattinata: è il bilancio dell'intervento condotto oggi, lunedì 12 maggio 2025, in via Baragiola, nel quartiere di PonteChiasso a Como. A finire nel mirino delle sanzioni sono state numerose auto parcheggiate irregolarmente negli stalli riservati al personale della.

