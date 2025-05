Como morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo | arrestato per tentato omicidio

Nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2025, a Como, si è consumata una violenza inaudita: un uomo di 25 anni ha aggredito la sua fidanzata, mordendole un orecchio e spingendola in un dirupo. Arrestato per tentato omicidio, il fatto riporta alla luce una tragica realtà di abusi spesso ignorati.

Una storia di violenze taciute e culminate in un’aggressione brutale, avvenuta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 25 anni, di nazionalità romena e residente a Como, è stato arrestato con l’accusa di tentatoomicidio. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo: arrestato per tentato omicidio

Approfondimenti da altre fonti

Ubriaco alla guida esce di strada e finisce in un campo. Poi aggredisce carabiniere e lo morde a un orecchio - Castelbelforte (Mantova), 1 aprile 2025 – Nella notte tra sabato e domenica, a Castelbelforte, un’automobile è finita in un terreno agricolo, dopo aver percorso un tratto di strada sbandando e, stando ad alcuni testimoni, combinando varie peripezie. Dopo l’incidente, l’uomo alla guida è uscito dalla vettura autonomamente ma barcollando. Ha cercato di riportare l’auto sulla sede stradale ma non ci è riuscito e, di conseguenza, si è allontanato dalla zona del sinistro. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Picchia la compagna, le morde un orecchio e la spinge in un dirupo di 6 metri: 26enne arrestato - La polizia ha arrestato un 26enne di Como per il tentato omicidio della compagna. Il giovane, dopo averla picchiata e morsa a un orecchio, avrebbe spinto la 30enne giù da un dirupo di 6 metri.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

43enne perseguita una donna e simula un incidente, 19enne morde l'ex fidanzata: casi di stalking a Padova - A Padova, il Questore ha emesso 22 provvedimenti contro la violenza e la criminalità, tra cui 5 ammonimenti e 8 Daspo Willy. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Como, morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo: arrestato per tentato omicidio; Morde l'orecchio e butta la fidanzata in un dirupo, in manette il compagno; Ventinovenne come Tyson: scazzottata e morso ad un orecchio. A processo; Notte di follia a Cattolica, con un morso strappa l'orecchio alla fidanzata: 31enne esce dal carcere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Picchia la compagna, le morde un orecchio e la spinge in un dirupo di 6 metri: 26enne arrestato - La polizia ha arrestato un 26enne di Como per il tentato omicidio della compagna. Il giovane, dopo averla picchiata e morsa a un orecchio, avrebbe spinto la 30enne giù da un dirupo di 6 metri. 🔗fanpage.it

Staccò l'orecchio della fidanzata a morsi dopo una lite in tribunale - Un 34enne eugubino, il 25 novembre del 2018, aveva staccato a morsi parte dell'orecchio destro della fidanzata, all'interno della vasca idromassaggio del club privé di un locale di Cattolica. L’uomo, ... 🔗www3.saturnonotizie.it