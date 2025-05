Como-Inter anticipata? Il motivo e la soluzione della Lega Serie A

In breve da Zazoom:

Como-Inter potrebbe svolgersi in settimana, precisamente giovedì 22 maggio, anziché nel consueto weekend. Questa opzione è stata presa in considerazione dalla Lega Serie A in risposta a una possibile differenza inferiore ai 3 punti tra Napoli e Inter, creando uno scenario intrigante per l'ultimo turno del campionato. La decisione sarà annunciata a breve, aggiungendo ulteriore suspense a un finale di stagione già avvincente.

Como-Inter dovrebbe giocarsi nel corso della settimana, invece che nel weekend. La LegaSerie A, che aveva pensato a quest’ipotesi in caso di differenza in classifica tra Napoli e Inter inferiore a 3 punti, potrebbe presto annunciare tale novità.LO SCENARIO – Como–Inter, ultimo turno del Campionato di Serie A per le due squadre, potrebbe giocarsi giovedì 22 maggio. La LegaSerie A aveva già fatto sapere, infatti, che nel caso in cui tra Napoli e Inter ci fossero stati meno di 3 punti di distacco alla trentasettesima giornata, quest’ultima si sarebbe dovuta disputare in modo diverso. Nello specifico, ad essere coinvolte nell’adozione di una soluzione differente sarebbero state ovviamente le sfide delle due squadre Interessate, Inter e Napoli.Il motivo del 22 maggio per Como-Inter è chiaro: c’entra la finale di Europa LeagueLA DATA – Tra il 21 e il 22 maggio, l’opzione plausibile è rappresentata da quest’ultimo giorno. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Como-Inter anticipata? Il motivo e la soluzione della Lega Serie A

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande Fratello, duro gesto di Tommaso Franchi contro Alfonso Signorini: il motivo - Tommaso Franchi, eliminato di recente dal Grande Fratello, è tornato al centro dell’attenzione per un gesto nei confronti di Alfonso Signorini. Il comportamento del compagno di MariaVittoria Minghetti non è passato inosservato. Il giovane, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, ha acceso subito i sospetti di tensioni mai emerse fino a quel momento.Grande Fratello: Tommaso Franchi rompe il silenzio con un gesto socialAd accorgersi per primo del gesto è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che lo ha segnalato ai suoi follower tramite le Instagram Stories. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Su TikTok stanno girando dei video porno (e non sappiamo il motivo) - Alcuni utenti di TikTok, piattaforma di contenuti video, si sono accorti che l'algoritmo del social network ha consigliato loro durante la navigazione dei filmati dal contenuto sessualmente esplicito. Immagini che possono urtare la sensibilità dei più piccoli. Il motivo per cui i video siano... 🔗Leggi su europa.today.it

“Sì al sorteggio, unica soluzione al correntismo”. Parla Andrea Mirenda (Csm) - “Si dice che il sorteggio per l’elezione dei consiglieri togati al Csm sarebbe incostituzionale ma mi domando cosa ci sia di più democratico e inclusivo che riconoscere a ogni singolo magis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su ilfoglio.it

Se ne parla anche su altri siti

Como-Inter anticipata? Il motivo e la soluzione della Lega Serie A; Dembélé: «Al Psg mi sento realizzato! Felice della nuova posizione». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La risoluzione anticipata del contratto di locazione - Innanzitutto va detto che le regole che disciplinano la risoluzione anticipata del contratto di ... l'immobile senza giustificato motivo; - quando il locatore intende vendere l'immobile a terzi ... 🔗studiocataldi.it