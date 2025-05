Como celebra l’idrovolante più antico del mondo | una giornata dedicata al Caproncino tra volo memoria e innovazione

Il 23 maggio 2025, l'idroscalo internazionale di Como sarà il palcoscenico di "The Glorious Wings of Como", un evento che celebra i 90 anni del Caproncino, l'iconico idrovolante Ca.100 I-ABOU. Tra voli emozionanti e approfondimenti culturali, la manifestazione onorerà la memoria di un simbolo dell'aviazione, unendo innovazione e storia in un'atmosfera di passione e convivialità.

Il prossimo 23 maggio 2025, l'idroscalo internazionale di Como si trasformerà in un teatro di memoria, passione e cultura aeronautica per ospitare "The Glorious Wings of Como", un evento straordinario dedicato ai 90 anni del Caproncino, il leggendario idrovolante Ca.100 I-ABOU. Un simbolo.

