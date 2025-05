Como celebra l’idrovolante più antico del mondo | una giornata dedicata al Caproncino tra volo memoria e innovazione

Il 23 maggio 2025, l’idroscalo internazionale di Como si animerà con "The Glorious Wings of Como", un evento dedicato ai 90 anni del leggendario idrovolante Caproncino, Ca.100 I-ABOU. Una giornata che unisce volo, memoria e innovazione, celebrando la passione per l'aviazione e il suo straordinario impatto sulla storia aeronautica.

Il prossimo 23 maggio 2025, l’idroscalo internazionale di Como si trasformerà in un teatro di memoria, passione e cultura aeronautica per ospitare “The Glorious Wings of Como”, un evento straordinario dedicato ai 90 anni del Caproncino, il leggendario idrovolante Ca.100 I-ABOU. Un simbolo. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como celebra l’idrovolante più antico del mondo: una giornata dedicata al Caproncino, tra volo, memoria e innovazione

