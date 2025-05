Como aggredisce e morde la compagna poi la lancia in un dirupo | arrestato

Un incredibile episodio di violenza si è verificato a Como, dove un giovane rumeno di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e morso la fidanzata, una donna cubana di 30 anni. La donna, ferita e spaventata, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto, portando alla cattura del suo aggressore.

Como, 12 maggio 2025 – In carcere è finito con l’accusa di gravi violenze nei confronti della fidanzata, una donna cubana di 30 anni, che domenica si è presentata al comando di polizia locale di Como, per denunciare le violenze subite la notte precedente da parte del compagno, un rumeno di 25 anni con cui si frequenta da circa sette mesi.Durante l’aggressione, l’avrebbe colpita ripetutamente, mordendole un orecchio, insultandola e minacciandola di morte. La violenza è culminata con una spinta da un dirupo in via Bellinzona, a causa della quale la vittima ha riportato traumi multipli dopo un volo di circa sei metri, cadendo in un corso d’acqua.L’uomo, dopo averla soccorsa, avrebbe continuato ad aggredirla fisicamente, per poi tentare di ripulirla e per minimizzare quanto accaduto. Accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale Valduce da un familiare, è stata dimessa con ematomi, escoriazioni e traumi vari, e una prognosi iniziale di 21 giorni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, aggredisce e morde la compagna poi la lancia in un dirupo: arrestato

Approfondimenti da altre fonti

