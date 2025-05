Commissione Periferie a Bologna summit in Prefettura | L’emergenza è la droga

Bologna, 12 maggio 2025 – Si è tenuto presso la prefettura il summit della commissione parlamentare per le periferie, presieduto da Alessandro Battilocchio di Forza Italia. Al centro della discussione: l'emergenza droga, spaccio e violenza minorile, ma anche le sfide legate all'emergenza abitativa e alle fragilità sociali della città.

Bologna, 12 maggio 2025 – Spaccio e violenza minorile. Ma anche emergenza abitativa e fragilità. Il tour della Commissione parlamentare per le Periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio di Forza Italia, è iniziato dai palazzi. A Palazzo Caprara, i parlamentari (presenti anche il dem Andrea De Maria, Antonino Iaria del Movimento 5 stelle e Rosaria Tassinari di FI) hanno incontrato il prefetto Enrico Ricci, il sindaco Matteo Lepore, il questore Antonio Sbordone, i comandanti provinciali di carabinieri e Finanza, generali Ettore Bramato e Giovanni Parascandolo, e il presidente di Acer Marco Bertuzzi.Un'occasione per fare un primo punto sulla situazione bolognese, per vederla poi sul campo con le visite programmate alla caserma dei carabinieri del Pilastro (già pronta, ma ancora non operativa), al Dumbo, alle Popolarissime di via Malvasia e poi in Bolognina, tra piazza Lucio Dalla e l'ex mercato ortofrutticolo, in Montagnola e piazza XX Settembre.