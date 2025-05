Comitini primo paese siciliano ad essere ricevuto da Leone XIV | saranno ricordati i bambini schiavi nelle miniere

In breve da Zazoom:

La Prefettura vaticana ha ufficializzato la conferma degli appuntamenti fissati dal predecessore di Leone XIV, con un'importante notizia per il comune di Comitini. Il sindaco Luigi Nigrelli ha annunciato che il prossimo 11... Comitini avrà l'onore di essere il primo paese siciliano a incontrare Papa Prevost, un momento storico che promette di unire la comunità in un evento di grande significato spirituale e culturale.

È arrivata la conferma della Prefettura vaticana: sono mantenuti tutti gli appuntamenti presi dal predecessore di Leone XIV. Questo vuole dire che Comitini sarà il primopaesesiciliano che incontrerà Papa Prevost. “L’incontro - dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli - avverrà il prossimo 11. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Comitini primo paese siciliano ad essere ricevuto da Leone XIV: saranno ricordati i bambini schiavi nelle miniere

Su questo argomento da altre fonti

Paolo Carrara, il primo siciliano a laurearsi in Chitarra battente: "Riporto in vita antichi canti popolari" - A "chitarra battente" verso un nuovo traguardo. Paolo Carrara, una vita in musica e per la musica, sarà il primo siciliano a laurearsi in un Conservatorio di musica, indirizzo musiche tradizionali in Chitarra battente.L'appuntamento è fissato per venerdì 28 marzo al Conservatorio Tchaikovsky... 🔗Leggi su palermotoday.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗Leggi su oasport.it

L’Indonesia è il primo Paese a farsi avanti per accogliere i palestinesi di Gaza: “Siamo pronti ad evacuare i feriti” - Giacarta, 9 aprile 2025 – “L'Indonesia è pronta a dare rifugio temporaneo ai palestinesi colpiti dalla guerra nella Striscia di Gaza”. Lo ha annunciato oggi il presidente indonesiamo Prabowo Subianto, stimando che i primi arrivi potrebbero coinvolgere circa 1.000 persone. Si tratta del primo Paese al mondo a farsi avanti per accogliere i profughi che Netanyah e Trump vorrebbero deportate fuori dalla Striscia. 🔗Leggi su quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Comitini primo paese siciliano ad essere ricevuto da Leone XIV: saranno ricordati i bambini schiavi nelle miniere; Comitini sarà il primo paese siciliano ad incontrare Papa Leone XIV; Città metropolitane e Liberi Consorzi dei Comuni, sindaci e consiglieri alle urne dopo dieci anni; Museo del Tricolore nasce a Comitini, nell'agrigentino. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comitini sarà il primo paese siciliano ad incontrare Papa Leone XIV - L’incontro con il nuovo Pontefice, concordato con il predecessore Papa Francesco, avverrà il prossimo 11 giugno ... 🔗grandangoloagrigento.it