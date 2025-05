Comitato per i Referendum sul Lavoro si entra nel vivo della campagna referendaria

Il Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 avvia la mobilitazione, intensificando le iniziative per sensibilizzare la popolazione in vista del voto dell'8 e 9 giugno. L’obiettivo è promuovere il "Sì" per assicurare diritti, dignità e stabilità ai lavoratori, con l'intento di rafforzare il tessuto sociale ed economico del nostro paese.

Il Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 entra nel vivodella propria mobilitazione, con un'altra settimana di iniziative per sensibilizzare cittadine e cittadini in vista del voto dell'8 e 9 giugno. Obiettivo dellacampagna è il "Si" per garantire diritti, dignità e stabilità al mondo del.

