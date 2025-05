Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere Cecilia Rodriguez è incinta

Dopo mesi di voci e speculazioni, spesso poco delicate, l'attesa è finalmente finita: proprio il giorno della Festa della mamma, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che stanno per diventare genitori. La coppia, che ha condiviso in passato i propri travagli nel concepimento, celebra con gioia l'arrivo di una bambina, un nuovo inizio per la loro storia d'amore.

Dopo che per mesi i rumors e le speculazioni si sono inseguite, non sempre usando il giusto tatto, proprio nel giorno della Festa della mamma è arrivato l’annuncio dai diretti interessati: CeciliaRodriguez e Ignazio Moser sono in attesa del primo figlio, una bambina; dopo aver parlato, nei mesi scorsi, dei problemi incontrati nel concepimento, la showgirl argentina avrebbe quindi superato anche il fatidico “scoglio” dei tre mesi, comunicando ai followers la gravidanza.“Ciao topolina – si legge nella caption che accompagna il post – Cometutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, Come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere” Cecilia Rodriguez è incinta

