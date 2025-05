Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere Cecilia Rodriguez è incinta

Dopo mesi di attese e indiscrezioni, finalmente è ufficiale: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano la dolce attesa del loro primo figlio. Proprio nel giorno della Festa della Mamma, i due sono lieti di condividere la notizia che diventeranno genitori di una bambina, coronando così un sogno che ha entusiasmato i fan.

Dopo che per mesi i rumors e le speculazioni si sono inseguite, non sempre usando il giusto tatto, proprio nel giorno della Festa della mamma è arrivato l’annuncio dai diretti interessati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa del primo figlio, una bambina; dopo aver parlato, nei mesi scorsi, dei problemi incontrati nel concepimento, la showgirl argentina avrebbe quindi superato anche il fatidico “scoglio” dei tre mesi, comunicando ai followers la gravidanza. “Ciao topolina – si legge nella caption che accompagna il post – come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere” Cecilia Rodriguez è incinta

