Come riconoscere l’ictus? Fast Heroes il corso per bambini che salva la vita ai nonni

Firenze, 12 maggio 2025 – I segnali di un ictus possono manifestarsi in modo inaspettato e spesso vengono trascurati. Un sorriso storto, un braccio immobile, difficoltà nel linguaggio: questi sintomi non vanno mai sottovalutati. La tempestività nell'intervento è cruciale, poiché ogni minuto può fare la differenza tra una vita salvata e gravi conseguenze. Riconoscere i segnali in tempo è fondamentale per una guarigione efficace.

Firenze, 12 maggio 2025 – Un sorriso storto, un braccio che non si muove bene, il linguaggio che si fa improvvisamente confuso o incomprensibile. Sono segnali che non vanno mai sottovalutati, perché potrebbero indicare un ictus in corso. E in questo caso, ogni minuto conta.riconoscere in tempo i sintomi dell’ictus può fare la differenza tra la vita e la morte, oppure tra una guarigione completa e una grave disabilità. I segnali più comuni sono tre: la perdita di forza o sensibilità in volto, in un braccio o in una gamba (soprattutto da un solo lato del corpo), la difficoltà a parlare o a capire le parole degli altri, e l’improvvisa perdita di equilibrio o vista. In presenza anche solo di uno di questi sintomi, la cosa giusta da fare è una sola: chiamare il 112 senza perdere tempo. Non a caso l’acronimo Fast – che in inglese significa “veloce” – è anche la sigla che aiuta a ricordare i tre segnali chiave: Face (volto), Arm (braccio), Speech (linguaggio), Time (tempo). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come riconoscere l’ictus? Fast Heroes, il corso per bambini che salva la vita ai nonni

