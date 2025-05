Come prevenire sovrappeso diabete e malattie cardiovascolari grazie a una corretta spesa online

La corretta spesa online è fondamentale per prevenire sovrappeso, diabete e malattie cardiovascolari. Educare le persone a fare scelte alimentari salutari, partendo da acquisti intelligenti, è essenziale. Analizziamo come facilitare la composizione di un "carrello" virtuale salutare e come la ricerca possa offrire nuove soluzioni per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

Come fare in modo che le persone facciano scelte salutari a tavola, partendo da acquisti intelligenti che privilegino alimenti sani? E, soprattutto, con quali meccanismi si può agevolare la composizione di un “carrello” virtuale per la salute?Una risposta, in futuro, potrebbe venire dalla ricerca degli esperti della Duke-NUS Medical School, che ha provato a valutare quanto e Come la spinta gentile (il classico approccio del nudge) possa influire sulla spesa.Come? Attraverso un kit di strumenti digitali che aiuta i consumatori a fare scelte alimentari più salutari online. I risultati di questo approccio sono stati presentati su American Journal of Preventive Medicine (primo autore Soye Shin) e si propongono Come opportunità futura di sviluppo verso acquisti intelligenti.Non servono grandi stravolgimentiLo studio mostra Come non occorre pensare a strategie particolarmente complesse per rispondere ai bisogni dei consumatori e favorire scelte più adeguate sotto il profilo nutrizionale. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come prevenire sovrappeso, diabete e malattie cardiovascolari grazie a una corretta spesa online

