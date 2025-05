Come nacquero le terribili dicerie su Mia Martini? Fu colpa di un impresario

A trent’anni dalla sua scomparsa, Mia Martini rimane una figura controversa e sottovalutata nel panorama musicale italiano. Vittima di rancore e maldicenze, la sua arte è stata spesso oscurata da false credenze che l’hanno accompagnata per tutta la vita. In questo anniversario, è tempo di riconoscere il suo straordinario talento e di scagionarla dalle ingiuste accuse che ne hanno macchiato la memoria.

A trent'anni esatti dalla sua morte, avvenuta il 12 maggio 1995, il mondo dello spettacolo dovrebbe ancora chiedere perdono a Mia Martini per non averne apprezzato il talento. E anche per non averla difesa a dovere dalle false dicerie che l'hanno perseguitata fino alla fine. Secondo voci diffuse ad arte, Mia Martini, infatti, avrebbe portato sfortuna. Una nomea del tutto infondata e pericolosa che ha avuto ripercussioni devastanti sulla sua carriera e vita personale. Ma Come nacque? Negli anni Settanta, Mia Martini, nome d'arte di Domenica Bertè, rifiutò una proposta di esclusiva a vita da parte dell'impresario Fausto Taddeu, noto Come "Ciccio Piper". Poco dopo, un incidente stradale coinvolse il pulmino della sua band, causando la morte di due musicisti. Taddeu attribuì la responsabilità alla cantante, diffondendo la voce che portasse sfortuna .