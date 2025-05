come lupin 4 riparte dalla tour eiffel

Lupin 4 riparte dalla Tour Eiffel, con il nostro ladro preferito pronto a incantare il pubblico una volta di più. Omar Sy, non solo interprete ma anche co-showrunner, guida questa nuova avventura insieme a Louis Leterrier. L'attesa è finita: Lupin torna, e con lui il fascino e le intriganti trame che lo contraddistinguono.

Lupin 4 è finalmente in pista. Il nostro ladro preferito torna sulla scena e naturalmente a comunicarcelo è ancora una volta lui stesso. O, meglio, il suo interprete Omar Sy, ormai co-showrunner dello show assieme a Louis Leterrier. Ormai interprete e attivo anche in produzione, l'attore francese ha spiegato la sua gioia all'idea di riportare sul piccolo schermo uno dei personaggi ormai preferiti di Netflix, che definisce “un giocattolo straordinario”, sottolineando Come ci si sia “presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico”. La novità che, a quanto pare, agevola questa missione, si chiama Carrousel Studios, che si aggiunge a Netflix e Gaumont nella creazione dello show. La sua forza? “L’energia fresca” che porta e “Come si integra perfettamente con la visione”. 🔗Leggi su Gqitalia.it