Come le parole di Ignazio La Russa sull’astensione possono essere un regalo per i promotori del referendum

Le recenti dichiarazioni di Ignazio La Russa sull'astensione si rivelano un'opportunità inaspettata per i promotori del referendum. Il suo appello a non votare potrebbe, paradossalmente, incentivare una maggiore partecipazione elettorale, polarizzando il dibattito e spingendo più cittadini verso le urne l'8 e il 9 giugno. Un'ironia politica che potrebbe ribaltare le aspettative.

L'appello a non votare di La Russa e di alcuni esponenti di governo potrebbe avere Come diretta conseguenza quello di polarizzare il dibattito e, paradossalmente, portare più persone alle urne per i referendum dell'8 e 9 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it

