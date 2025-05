Come guadagnare soldi riciclando bottiglie al Conad di Ozzano

Scopri come guadagnare soldi riciclando bottiglie al Conad di Ozzano dell'Emilia! Grazie a un nuovo eco-compattore, installato per promuovere la sostenibilità, potrai facilmente trasformare il tuo riciclo in un guadagno. Un’iniziativa eco-friendly che ti premia per la tua attenzione all'ambiente. Un passo verso un futuro più verde e consapevole!

Ozzano dell’Emilia (Bologna), 12 maggio 2025 — Un nuovo eco-compattore per un supermercato sempre più green. Quello che è stato installato presso il Conad di via Emilia 42 di Ozzano dell’Emilia da socio Conad ‘Nord Ovest Sanzio Zerbinati’, in collaborazione con Coripet. Il macchinario permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad. La sua inaugurazione si è tenuta il 30 aprile scorso presso lo stesso supermercato Conad alla presenza dei soci Sanzio, Guglielmo e Veronica Zerbinati e Annalisa Falchieri, e del sindaco Luca Lelli.Raccolta di bottiglie e buoni per la spesaL’eco-compattatore, nello specifico, permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come guadagnare soldi riciclando bottiglie al Conad di Ozzano

