Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE

Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE. Questi ultimi sono destinati a triennalisti e specialisti formati all'estero. Scopriamo insieme i requisiti e le modalità di iscrizione stabiliti dalle recenti normative.

Nel 2025, gli aspiranti docenti di sostegno possono contare su due canali formativi: il X ciclo del TFA organizzato dalle università e i nuovi percorsi straordinari avviati da INDIRE, pensati per triennalisti e specializzati all’estero. Requisiti e modalità sono definiti da recenti decreti normativi. X ciclo TFA: i requisiti di accesso Il X ciclo del . Comeaccedere al TFA sostegno2025 e ai percorsiINDIRE Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Chi può accedere al TFA Sostegno 2025? Procedura e prove previste - Se con i decreti 75 e 77 del 24 aprile 2025 si è dato il via ai percorsi, promossi dall'INDIRE, per la formazione dei docenti di sostegno riservato chi abbia svolto almeno tre anni di servizio sul sos ...

