Colpo in un appartamento ad Eboli | ladri in fuga con i soldi

Ladri in azione a Eboli, dove nella serata di ieri si sono introdotti in un appartamento di un condominio in una traversa di Viale Amendola. In pochi minuti, sono riusciti a portare via contante e oggetti di valore. La comunità è sotto shock per questo episodio di furto, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona. Su quanto accaduto…

