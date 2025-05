Colpi di pistola a Tripoli | ucciso Gheniwa il comandante miliziano accusato di crimini contro l’umanità

Un violento scontro a Tripoli ha portato alla morte di Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, comandante miliziano accusato di crimini contro l'umanità. L'incidente è avvenuto nel campo militare Tekbali, nella parte meridionale della capitale libica, con il suo corpo successivamente trasferito all'ospedale di Abu Salim, secondo fonti locali.

Abdel Ghani Al-Kikli, meglio conosciuto con il soprannome di Gheniwa, è stato ucciso nel campo militare Tekbali, situato nella parte meridionale di Tripoli. A darne notizia sono state diverse fonti locali, secondo cui il corpo dell’uomo sarebbe stato trasportato all’ospedale di Abu Salim poco dopo l’agguato. Alcuni media hanno anche riferito di Colpi d’arma da fuoco esplosi nella zona di Ain Zara, segnale evidente del caos generato dalla notizia.Le autorità locali hanno esortato i residenti delle aree occidentali della capitale a non lasciare le proprie abitazioni, in via precauzionale, per evitare di rimanere coinvolti in eventuali disordini o ritorsioni armate.Una figura controversa e il mistero della trasferta in EuropaSecondo diverse organizzazioni umanitarie, Gheniwa era considerato uno dei leader militari più temuti dell’intero quadrante occidentale del Paese. 🔗Leggi su Thesocialpost.it