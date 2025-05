Collovati | Inter Barcellona ha dato benizna alla squadra di Inzaghi! Si diceva che le riserve non fossero…

Secondo Fulvio Collovati, la storica vittoria per 4-3 contro il Barcellona ha fornito una grande spinta all'Inter di Inzaghi. In un'intervista a Rai Radio 1, l'ex giocatore ha commentato l'importanza di questo successo, contraddicendo le voci sulle riserve della squadra e sottolineando come questo risultato abbia riacceso l'entusiasmo tra i giocatori e i tifosi.

Collovati: «InterBarcellona ha datobeniznaallasquadra di Inzaghi! Si diceva che le riserve non fossero.» Le parole dell'ex giocatoreSecondo Fulvio Collovati, Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, è stata soprattutto la storica vittoria per 4-3 contro il Barcellona a ridare entusiasmo all'Inter, più che il pareggio del Napoli contro il Genoa, che ieri ha chiuso sul 2-2. Ecco le parole dell'ex difensore:LE PAROLE- «La benzina per il finale di stagione dei nerazzurri è arrivata dall'epica semifinale di Champions Si diceva che le alternative non fossero all'altezza, invece con il Torino sono stati protagonisti Asllani, Zalewski e Taremi, che ha ripetuto la prestazione di martedì. Le vittorie come quella contro i bluagrana significano tanto a livello fisico, basti pensare che è cambiato tutto rispetto a tre partite fa quando si parlava di un'Inter stanca anche mentalmente»

