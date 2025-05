Collestrada e l' ampliamento del centro commerciale | la posizione ufficiale della sindaca di Perugia

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, chiarisce la posizione ufficiale in merito all'ampliamento del centro commerciale di Collestrada, dopo il vertice con Eurocommercial. In una nota, sottolinea che "ad oggi non ci sono state fornite le garanzie sufficienti" per supportare il progetto nell'area ex Enel, sollevando preoccupazioni sulla sua fattibilità.

Dopo il vertice in Comune tra la giunta di Vittoria Ferdinandi ed Eurocommercial, la società di investimento che possiede il centrocommerciale, per l'ampliamento di Collestrada nell'area ex Enel, la sindaca spiega con una nota che "ad oggi non ci sono state fornite le garanzie sufficienti ad. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Collestrada e l'ampliamento del centro commerciale: la posizione ufficiale della sindaca di Perugia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perugia, Pasqua a Collestrada: tutti gli appuntamenti al centro commerciale - Pasqua al centro commerciale Collestrada: ecco tutto il programma per le festività 2025."Un programma ricco di eventi per far vivere una Pasqua veramente speciale a grandi e piccini. Un mix di tradizioni, degustazioni, giochi e momenti di condivisione la renderanno davvero divertente e... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Carnevale al Centro commerciale Collestrada: come iscriversi alla grande Sfilata delle Mascherine - Il centro commerciale Collestrada si prepara alla terza edizione del Carnevale di Collestrada dedicato ai più piccoli."Un'esplosione di colori e divertimento - spiegano dal centro commerciale - , con maschere, mascotte, trucca bimbi, animazione e tanti gadget per tutti i piccoli partecipanti... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Primark arriva in Umbria, apertura nel centro commerciale Collestrada di Perugia - Perugia, 7 maggio 2025 – Primark arriva in Umbria con l’annuncio dell’apertura di un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Collestrada di Perugia. L’inaugurazione rientra nel più ampio piano di espansione del colosso irlandese della moda, che ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per aprire cinque nuovi negozi in Italia, tra cui anche Biella, Roma (con un terzo store nella capitale) e Napoli, dove sono previste due aperture. 🔗Leggi su lanazione.it

Collestrada e l'ampliamento del centro commerciale: la posizione ufficiale della sindaca di Perugia; Stop ampliamento del centro commerciale di Collestrada: sfumano 600 nuovi posti di lavoro; Collestrada: niente ampliamento per il centro commerciale. Comune-azienda ai ferri corti; No al maxi ampliamento di Collestrada, Confcommercio: «Scelta giusta». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

No al maxi ampliamento di Collestrada, Confcommercio: «Scelta giusta» - di D.B. Il no al maxi ampliamento del centro commerciale di Collestrada è una scelta che «va nella direzione giusta». A dirlo in una nota è la Confcommercio dell’Umbria dopo le notizie degli ultimi gi ... 🔗umbria24.it

Ferdinandi, su Collestrada nessun aut-aut - "Nessun aut-aut. Per noi vengono prima gli interessi dei cittadini e delle cittadine": così la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi rispetto al progetto di espansione del centro commerciale di Colle ... 🔗ansa.it

Perugia, polemica per l'ampliamento di Collestrada: «È la giunta dei no» - PERUGIA - Non sono tardate ad arrivare le reazioni alla notizia del ribaltone sul progetto dell’ampliamento di Collestrada. Il Comune, dopo il confronto con Eurocommercial properties ... 🔗ilmessaggero.it