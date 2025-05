Collegium Musicum appuntamento a Bari con il concerto Gli arnesi della musica

Martedì 13 maggio, alle 20:30, nell'Auditorium Casa del Mutilato di Bari, si svolgerà il secondo appuntamento della trentesima stagione del Collegium Musicum. Questa serie di concerti, intitolata «Gli arnesi della musica», mette in luce uno strumento musicale specifico, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati di musica. Non perdere l'occasione di immergerti in un viaggio sonoro straordinario!

Martedì 13 maggio, alle 20,30, nell’Auditorium Casa del Mutilato di Bari (via Largo Fraccacreta) prosegue con il secondo appuntamento la trentesima stagione del CollegiumMusicum, con la sezione «Gli arnesidellamusica», concerti in cui è protagonista uno strumento musicale in particolare, con. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Collegium Musicum, appuntamento a Bari con il concerto "Gli arnesi della musica"

Su questo argomento da altre fonti

“Presagi”, nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari - Giovedì 27 febbraio, alle ore 20, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, si terrà il terzo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana dedicati a Franz Schubert. “Presagi”, questo il titolo della serata che prevede l’esecuzione della Sinfonia n.3 in Re... 🔗Leggi su baritoday.it

“Tragico, ma non troppo”, nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica di Bari dedicato alle sinfonie di Schubert - Giovedì 6 marzo, alle ore 20, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, si terrà il quarto appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana dedicati a Franz Schubert.“Tragico, ma non troppo”, questo il titolo della serata che prevede l’esecuzione... 🔗Leggi su baritoday.it

Coro da camera ed ensemble d'archi del Collegium Musicum Almae Matris - Per l’ultimo appuntamento della stagione 2025 con la rassegna “Il Sabato all’Accademia”, il Coro da Camera ed Ensemble d'Archi del Collegium Musicum Almae Matris, diretti da Enrico Lombardi, eseguiranno musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina e Alessandro Scarlatti presso la Chiesa di Santa... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Collegium Musicum, appuntamento a Bari con il concerto Gli arnesi della musica 13 maggio 2025; Bari, al via la stagione musicale del Collegium Musicum; Collegium Musicum, al via la trentesima stagione: Dieci concerti in location centrali e periferie cittadine; Al via la trentesima stagione del Collegium Musicum, diretto da Rino Marrone. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Direzione del maestro Rino Marrone - Si parte l’8 aprile con uno speciale concerto dedicato al capolavoro di Georges Bizet “L’Arlésienne”, cui seguiranno altri nove appuntamenti ... di Bari: il Collegium Musicum eseguirà ... 🔗affaritaliani.it