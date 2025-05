Collaudi in ritardo per il nuovo ospedale | i trasferimenti slittano ancora

L'ospedale di Pordenone continua a far discutere, con i recenti ritardi nei collaudi degli impianti che complicano ulteriormente i trasferimenti. Il conflitto tra l'ex sindaco e il segretario del Pd provinciale, Fausto Tomasello, accende il dibattito politico, evidenziando l'urgenza di affrontare le problematiche legate ai finanziamenti e ai termini di completamento dell'importante struttura sanitaria.

L'ospedale di Pordenone resta al centro del dibattito politico dopo l'ultimo scontro sui fondi tra l'ex sindaco e il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello. Questa volta però tema riguarda i ritardi nei Collaudi degli impianti che stanno causando di fatto un ulteriore.

Ospedale nuovo, battuta d'arresto: il trasloco partirà solo a fine anno. Collaudi in ritardo - PORDENONE - Arriva un'altra tegola sul trasloco dei servizi e dei reparti nel nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di via Montereale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma a ... 🔗ilgazzettino.it

Pordenone, nuovo ospedale, slittano i trasferimenti - I collaudi stanno richiedendo tempi tecnici più lunghi del previsto e i trasferimenti dal vecchio al nuovo ospedale, inaugurato a metà dicembre, non inizieranno prima dell'estate. 🔗rainews.it

A caccia di infermieri. Il Buzzi apre un convitto: "Nuovo ospedale a fine 2025" (in ritardo causa teppisti) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

A caccia di infermieri. Il Buzzi apre un convitto: "Nuovo ospedale a fine 2025" (in ritardo causa teppisti) - Dodici camere tra doppie e singole, con e senza bagno interno, per 23 letti totali più due aree comuni cucina-relax su due livelli, ingresso indipendente da pianterreno; siamo a due passi da corso Sempione ma ancor più vicini all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Anzi, proprio dentro: tra il secondo piano e parte del primo della palazzina F, staccata dall’area sanitaria ma ad essa collegata con un passaggio, ieri è stato inaugurato un convitto per infermieri. 🔗Leggi su ilgiorno.it

