colazione ricca ma non pagata appello social

TERNI – Un'ironia del destino ha colpito il centralissimo Rendez Vous di piazza San Francesco: una colazione, un tempo simbolo di convivialità domenicale, è stata gustata senza essere pagata. I titolari, costretti a prendere atto dell'accaduto, hanno deciso di denunciare l'episodio con un post e una foto su Facebook, trasformando un disguido in un'opportunità di riflessione sul rispetto e la responsabilità.

TERNI Un tempo era la cena del sabato sera, adesso anche la Colazione della domenica mattina. E' stata consumata nel centralissimo Rendez Vous di piazza San Francesco, ma non è stata pagata. Così ai titolari del locale non è restato altro da fare che pubblicare, sulla pagina Facebook dell'esercizio commerciale, non solo la foto della Colazione forzatamente "gratis" ma anche un post in cui si invitano i clienti fuggitivi a tornare sui propri passi, anche al fine di scongiurare una denuncia altrimenti inevitabile. "Buongiorno, spero per loro che questo post venga letto da chi questa mattina (domenica 11 maggio 2025) alle 8.20 circa ha ben pensato di fare una riccaColazione e poi attendere di non essere visto per andarsene di corsa senza pagare il conto". A compiere la "bravata", due persone.

