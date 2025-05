Coez in concerto gratuito a Bari per il ' Road to Battiti'

Sabato 17 maggio, Bari si prepara a vivere una serata indimenticabile con il concerto gratuito di Coez, ospite d'onore della carovana "Road to Battiti". L'evento, che avrà luogo in piazza del Ferrarese, sarà animato dalle note del suo nuovo singolo "Ti manca l’aria", rendendo omaggio alla musica e al calore del capoluogo pugliese.

La carovana di Road to Battiti approda a Bari. Sabato 17 maggio il radio live show di Radio Norba si terrà in piazza del Ferrarese, nel cuore del capoluogo pugliese. Grande protagonista della serata sarà Coez, da qualche settimana in radio con “Ti manca l’aria”, il secondo brano del 2025 dopo. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Coez in concerto gratuito a Bari per il 'Road to Battiti'

Su questo argomento da altre fonti

Bacchetti in concerto a Mola di Bari, da Bach a Chiambretti quattro secoli di musica in recital - Era ancora un bambino quando si esibì a TeleMike, la popolare trasmissione condotta da Mike Bongiorno. Andrea Bacchetti, domenica 6 aprile (ore 19.15) ospite delle stagioni Agìmus dirette da Piero Rotolo nel Teatro van Westerhout di Mola di Bari, aveva già individuato in Herbert von Karjan e... 🔗Leggi su baritoday.it

“Voglio Vederti Danzare” il grande concerto - omaggio a Franco Battiato arriva a Bari - Dopo il grande successo dei concerti di febbraio e marzo, realizzati nei maggiori teatri italiani, il tour di Voglio Vederti Danzare, la straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, arriva finalmente in Puglia per due imperdibili serate: il 29 maggio al Teatro Petruzzelli di Bari... 🔗Leggi su baritoday.it

Ingresso gratuito nei musei, castelli e parchi archeologici di Bari e provincia con l'iniziativa 'Domenica al Museo' - Il 2 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione... 🔗Leggi su baritoday.it

Coez in concerto gratuito a Bari per il 'Road to Battiti' 17 maggio 2025; Coez e Frah Quintale: concerto gratuito per l’apertura del Festival Dannunziano; Festival Dannunziano, la prima serata si accende con Frah Quintale e Coez in concerto; Capodanno in piazza, ecco cosa fare in Puglia: gli eventi in piazza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto Capodanno a Bari: in centro scatta la «zona rossa», ecco le limitazioni - La città si prepara allo spettacolo con Coez, Frah Quintale, Ermal Meta: dove si parcheggia, come cambia la viabilità per l'allestimento del palco BARI - Anche quest’anno Bari, con la sua ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Primo Maggio Barese 2025, tutti gli artisti del concerto di Bari - Il concerto del Primo Maggio Barese torna al parco 2 Giugno anche nel 2025 con una line up trasversale tra musica, memoria e denuncia. Ecco gli artisti in scaletta Si svolgerà il nel parco 2 Giugno la ... 🔗informazione.it

Bari, concerto gratuito nel chiostro di S. Chiara. La protesta: noi lasciati fuori, posti liberi per le autorità - Sono arrivate molte segnalazioni e proteste da parte di spettatori che intendevano partecipare al concerto del Bari Piano Festival. L'appuntamento, gratuito, si è tenuto nel chiostro di Santa ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it