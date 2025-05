Code in autostrada il cantiere tra Recco e Nervi sarà rimosso in anticipo

Buone notizie per gli automobilisti: il cantiere sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Recco e Nervi, sarà rimosso due giorni prima del previsto. Entro mercoledì pomeriggio, gli interventi di adeguamento verranno completati, migliorando così la fluidità del traffico in direzione Genova.

Entro mercoledì pomeriggio verrà rimosso, sulla A12 Genova-Sestri Levante, il cantiere tra Recco e Nervi in direzione Genova, con 48 ore di anticipo rispetto ai tempi concordati al tavolo tecnico di confronto sulla programmazione dei cantieri autostradali. Si tratta di interventi di adeguamento.

