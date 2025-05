Coatti l’ultimo messaggio | Mamma ti voglio bene Ho voglia di tornare

"Ciao Mamma, ho voglia di tornare. Ti vogliobene, tanto tanto". Sono le parole che, pochi giorni prima di trovare la morte in Colombia, Alessandro Coatti, 38 anni, biologo, disse rivolgendosi alla madre Sandra Lovato. E’ una delle ultime conversazioni tra la Mamma e il figlio, cresciuto a Longastrino, gli studi al liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Argenta, primi passi di una luminosa carriera, le tappe la laurea nel 2010 a Pisa in neurobiologia molecolare, poi la Royal society of biology. Vita e sogni fatti a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Nelle mani di una banda che l’ha massacrato, una trappola, una rapina finita male.Ora – a distanza di oltre un mese da quella tragica fine avvenuta il 6 aprile, un ragazzo così lontano da casa, dalla sua famiglia – quelle frasi, parole d’un affetto infinito, vengono pubblicate proprio dalla Mamma del ragazzo, il post appare su Instagram e Facebook. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

