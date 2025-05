cna valdichiana conferma roberto menchetti alla presidenza

Arezzo, 12 maggio 2025 – La Cna si distingue per il suo impegno nel costruire un solido legame con le scuole, un'iniziativa che ha trovato particolare spazio nella Valdichiana. Il presidente di zona, Roberto Menchetti, esprime con orgoglio il ruolo pionieristico dell'associazione, sottolineando l'importanza di queste assemblee elettive nel promuovere la collaborazione tra il mondo della formazione e quello delle imprese locali.

Arezzo, 12 maggio 2025 – La Cna e il rapporto con le scuole: la caratteristica che l'associazione ha voluto dare alle sue assemblee elettive trova in Valdichiana un terreno particolarmente fertile, come spiega il riconfermato presidente di zona RobertoMenchetti."Siamo stati i primi a dare vita a questo tipo di attività e, quindi, ci sentiamo in qualche modo precursori. Fin da subito abbiamo trovato dirigenti scolastici molto disponibili e, soprattutto, studenti veramente attenti di fronte alle testimonianze dei nostri artigiani con una narrazione anche storica della propria attività, oltre che con l'occhio rivolto al futuro come abbiamo fatto anche stamattina.Il nostro territorio – prosegue Menchetti – è ancora vivibile e le relazioni rappresentano un grande valore. Per questo sottolineo l'importanza di avere un rapporto positivo con tutte le altre associazioni di categoria, con le quali riusciamo a fare massa critica confrontandoci con le istituzioni e rappresentando le istanze dell'intero comparto produttivo", conclude il Presidente di CNA Valdichiana.