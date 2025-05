CM com – Roma intrigo Svilar | cosa sta succedendo le voci sul Milan | Primapagina

Mile Svilar sta rubando la scena nel panorama calcistico europeo, grazie a prestazioni straordinarie che hanno catturato l’attenzione di diversi club. Sullo sfondo, si intensificano le voci che collegano il giovane portiere al Milan, alimentando discussioni infuocate sui social. Cosa ne sarà del futuro del talentuoso estremo difensore? Scopriamo insieme gli sviluppi.

2025-05-12 16:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com:Il rendimento di Mile Svilar ha superato ogni aspettativa, attirando le attenzioni di diverse grandi del calcio europeo. Le prestazioni d'altissimo livello, unite ad una situazione contrattuale in bilico e al situazione del club giallorosso legata al Settlement Agreement che grava sulle finanze, rischia di mettere la società capitolina con le spalle al muro in caso di offerte importanti. La Roma e i Friedkin, però, vogliono blindare il portiere e hanno messo sul tavolo già una una proposta.BIG D'EUROPA – Mile Svilar si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della stagione, tanto da finire nel mirino di club di primo livello come Chelsea, Bayern Monaco e Milan , quest'ultimo alla finestra qualora dovesse perdere Mike Maignan.

Ritorno di fiamma Juve e suggestione Roma: il Flamengo ha già deciso | CM..IT - I top player del club rossonero sono sul taccuino di numerose squadre europee, italiane compreseDopo aver cambiato la presidenza e aver affidato il ruolo di direttore sportivo a José Boto, il Flamengo è stato uno dei maggiori protagonisti del calciomercato in Brasile. Il club rubronegro è riuscito a scavalcare il Napoli nella corsa a Danilo, ingaggiando il difensore a parametro zero dopo la rescissione con la Juve.

L'arrivo di ten Hag all'Olimpico: l'entourage smentisce i contatti con la Roma | VIDEO CM.IT - C'era tanta attesa per il blitz allo stadio del tecnico olandese, accostato nelle ultime ore ai giallorossi: ecco come stanno le coseNon era di certo passato inosservato l'arrivo nella Capitale di ten Hag. L'ex allenatore del Manchester United nel primo pomeriggio è stato pizzicato in un hotel di Roma.L'arrivo di ten Hag all'Olimpico: l'entourage smentisce i contatti con la Roma | VIDEO CM.ITCircostanza che, unitamente alla ricerca del nuovo allenatore da parte dei giallorossi, aveva contribuito ad alimentare non poche voci in merito alla possibilità di un accostamento tra ten Hag e la ...