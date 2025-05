Club Nautico nuovo presidente Vince lo sfidante Strapazzini Prima ’bega’ | il dragaggio

In breve da Zazoom:

Vittorio Strapazzini (in foto) è stato eletto ieri mattina nuovopresidente del ClubNautico. Ha ottenuto la sua lista 177 voti contro i 56 del presidente uscente Francesco Galeppi. Nella squadra di Vittorio Strapazzini figura anche Giorgio Giovannini, ex funzionario della cassa di risparmio poi passato alla Creval a Fano e che assumerà il ruolo di vice. Un frequentatore, Giovannini, del ClubNautico assieme alla sua compagna Camilla Fabbri, ex parlamentare Pd. Nella cordata anche il commercialista Achille Marchionni che secondo alcuni dovrebbe poi lasciare il posto a un altro professionista, Michele Pratelli, ma fra qualche mese. Oltre a Fabrizio Fabbri uno dei più attivi, imprenditore della metalmeccanica. Il vicepresidente in lista con Francesco Galeppi era Luca Giardini, anche lui avvocato perché Raniero De Angelis, ex ingegnere della Provincia, ha mollato da tempo tutti gli impegni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it