Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma Arriva su DAZN ed esplode | Ma come fate? Così cambiano le regole – Il video

Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025. L'allenatore non ha digerito il rigore negato e, ai microfoni di DAZN, ha espresso il suo disappunto: “Ma come fate? Così cambiano le regole!”. Un video che cattura il suo sfogo incontenibile.

È furiosoClaudioRanieri dopo la sconfitta contro l’Atalanta della sua Roma. Per i giallorossi non è solo la prima sconfitta in campionato del 2025, ma anche la batosta di non rientrare tra le prima quattro per un posto in Champions league. Obiettivo che il 2-1 di Bergamo regala matematicamente all’Atalanta di Gasperini.Il rigorenegatoIn una rara sfuriata a fine partita, Ranieri perde la pazienza durante l’intervista a DAZN. Tutta colpa dell’intervento del Var sul rigore prima concesso, poi tolto dall’arbitro Sozza a Koné, toccato da Pasalic. «Ma comefate a dire che non è rigore? comefate a dire di no? – si lamenta Ranieri con lo studio di DAZN – Si vede che Pasalic va a toccare il mio giocatore».May 12, 2025 La protesta contro il Var«L’Atalanta è una signora squadra – ha continuato l’allenatore Romanista – Tanti complimenti a loro ma quello che vorrei sapere da voi è perché è intervenuto il Var?. 🔗Leggi su Open.online

