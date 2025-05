Classifica film al botteghino 5 maggio – 11 maggio

Ecco la classifica dei film al botteghino italiano dal 5 all'11 maggio. In vetta troviamo "Thunderbolts", diretto da Jake Schreier, seguito da "Black Bag – Doppio Gioco" di Steven Soderbergh. Scopri quali film hanno catturato l’attenzione del pubblico in questa settimana cinematografica.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 5 maggio all’11 maggio. 1 Thunderbolts*. Regia: Jake Schreier Cast: Chiara Stella, Joshua Mikel, Chris Bauer, Violet McGraw Azione, Stati Uniti 2025, 126 min. 2 Black Bag – Doppio Gioco. Regia: Steven Soderbergh Cast: Orli Shuka, Ross Carter, Gustaf Skarsgård, Kae Alexander (I) Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 93 min. 3 Until Dawn – Fino all’alba. Regia: David F. Sandberg Cast: Ella Rubin, Odessa Adlon, Michael Cimino (II), Ji-young Yoo Drammatico, Horror, Stati Uniti 2025, 103 min. 4 Minecraft. Regia: Jared Hess Cast: Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks Azione, Avventura, Stati Uniti 2025, 101 min. 5 The Legend of Ochi. Regia: Isaiah Saxon Cast: Puiu Mircea Lascus, Razvan Stoica, Carol Bors, David Andrei Baltatu Avventura, Fantasy, Stati Uniti 2025, 96 min. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (5 maggio – 11 maggio)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Classifica dei film visti al cinema nel weekend: tutti i numeri al botteghino

Segnala affaritaliani.it: Classifica dei film visti al cinema nel weekend: 20-23 marzo 2025 Il live action di Biancaneve esordisce al primo posto al botteghino con un incasso di 3.799.284 euro nell'ultimo weekend in 577 ...

Sinners – I peccatori: il successo al botteghino e 5 film da non perdere per gli amanti dell’horror

Si legge su ecodelcinema.com: Uno dei film più recenti che merita attenzione è “Nosferatu“, disponibile su piattaforme di streaming come Prime Video. Questo remake, diretto da Robert Eggers, presenta un cast di alto profilo con ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Classifica settimanale oroscopo Paolo Fox dal 5 all'11 maggio 2025: Ariete in vetta, Pesci fanalino di coda

Durante la puntata di lunedì 5 maggio de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha svelato la nuova classifica dell’oroscopo valida per tutta la settimana, fino all’11 maggio 2025.