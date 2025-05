Classifica aggiornata Serie A | ecco come cambia per la Juve dopo Atalanta Roma

Dopo la recente sfida tra Atalanta e Roma, conclusasi con un 2-1, è tempo di aggiornare la classifica di Serie A. Scopriamo come è cambiata la situazione per la Juventus dopo l'ultima giornata, con tutti i dettagli necessari per comprendere il nuovo scenario competitivo della stagione.

ClassificaaggiornataSerie A dopoAtalantaRoma: comecambia per la Juventus. Tutti gli aggiornamenti dopo l’ultima partita della giornata 36È terminata da poco la sfida tra Atalanta e Roma con il risultato di 2-1. ecco la Classificaaggiornata di Serie A e la posizione della Juve.Napoli 78 (36)Inter 77 (36)Atalanta 71 (36)Juventus 64 (36)Lazio 64 (36)Roma 63 (36)Bologna 62 (36)Milan 60 (36)Fiorentina 59 (36)Como 48 (36)Torino 44 (36)Udinese 44 (36)Genoa 40 (36)Cagliari 33 (36)Verona 33 (36)Parma 32 (36)Venezia 29 (36)Empoli 28 (36)Lecce 28 (36)Monza 18 (36) .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Atalanta Roma

Ne parlano su altre fonti

Classifica aggiornata Serie A dopo Venezia Fiorentina; Calendario Napoli-Inter a confronto: prossime partite, incroci Champions e che succede se arrivano a pari punti; Classifica Serie A e lotta scudetto, ecco cosa cambia dopo il risultato di Torino-Inter; Serie A, la classifica aggiornata sulla salvezza: ecco come cambia dopo i match delle 15 nella 36a giornata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Venezia Fiorentina - Classifica aggiornata Serie A dopo Venezia Fiorentina: come cambia per la Juventus. Tutti gli aggiornamenti È terminata da poco la sfida tra Venezia e Fiorentina con il risultato di 2-1. Ecco la class ... 🔗informazione.it

Notizie recenti da Zazoom

Paola Caruso: Ho annullato le nozze con Gianmarco, era una relazione a quattro

Paola Caruso ha raccontato per la prima volta in tv i motivi che l’hanno portata a cancellare il matrimonio con l’ex compagno Gianmarco, con cui avrebbe dovuto sposarsi a luglio.

Raid indiano contro basi terroristiche in Pakistan: 31 morti e alta tensione tra i due Paesi

India e Pakistan al centro di una nuova ondata di violenza. Sono almeno 31 i morti nei bombardamenti condotti dall’esercito indiano nella notte contro obiettivi considerati basi terroristiche in territorio pakistano.

Dazi USA-Cina, tregua di 90 giorni: Trump attacca l'UE e annuncia tagli ai prezzi dei farmaci

Svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina con la sospensione parziale dei dazi per 90 giorni.