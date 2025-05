Clara con la maxi scollatura Fedez in total black | l’elegante look di coppia per Scelte Stupide

Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci. Scopri di più sul loro outfit.

Outfit di coppia elegantissimo per Fedez e Clara nel video di "ScelteStupide": la cantante ha condiviso delle immagini del backstage. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti beccati insieme a cena e in discoteca, ecco la verità sul loro rapporto - Prima una cena in Brera a Milano, poi tutta la notte all'Armani Privè E' nato un flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti sono stati beccati insieme a cena nel cuore di Brera a Milano, poi hanno trascorso tutta la notte in discoteca all'Armani Privè. Che cosa c'è davvero fra loro? Flir 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Fedez e la foto in studio con la “cantante misteriosa”, l’ipotesi dei fan: “È Clara” - Fedez è tornato in studio di registrazione per lavorare a nuovi progetti musicali, ma questa volta non è solo. Il rapper ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme a una donna misteriosa, scatenando la curiosità dei fan.Leggi anche: Sanremo, Daniela Santanché tifa Fedez e CristicchiIndizi social e ipotesi sulla collaborazioneL’artista non ha svelato l’identità della donna, ma in molti sui social hanno ipotizzato che possa trattarsi di Clara Soccini. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Fedez e Clara beccati insieme, è nato un flirt? Cosa c'è dietro la cena a Milano - Tra Fedez e Clara Soccini è nato un flirt? Le foto che hanno mostrato i due artisti complici e sorridenti in centro a Milano hanno fatto esplodere il gossip: "Questa è grossa", aveva scritto Fedez lo scorso 12 marzo a corredo di uno scatto in cui appariva di spalle nello studio di registrazione... 🔗Leggi su today.it

I look della finale di Sanremo 2025, voti e pagelle: promosso il nude di Rose Villain, bocciati Clara e Stash; Sanremo 2025, i cantanti sfilano sul Green Carpet. Achille Lauro sorprende con la veletta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clara mai così sexy: il video con Fedez manda in tilt in fan con la scollatura hot - La cantante e il rapper hanno lanciato "Scelte Stupide" che si candida a diventare tormentone estivo. Molto apprezzati anche i look dell'ex protagonista di Mare Fuori (Immagini Fedez Youtube) ... 🔗corrieredellosport.it

Fedez con Clara in Puglia: quanto costa la masseria di lusso scelta per il viaggio di lavoro - Per il primo soggiorno "di coppia" (anche se solo professionale) Fedez e Clara hanno scelto un resort davvero esclusivo e lussuoso, si chiama Masseria Almadava e si trova nel cuore di Polignano a Mare ... 🔗fanpage.it

Scelte stupide di Fedez e Clara? Brand, lusso e scollature: la colonna sonora dei ricchi annoiati? - Fedez e Clara lanciano "Scelte Stupide", il tormentone che stravolge l'estate con elettronica cupa e atmosfere da addio. Tra brand da miliardari (e il contributo del ministero della Cultura, ma per ... 🔗mowmag.com