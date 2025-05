Civitanovese retrocessa | Notaresco vince 2-1 e resta in Serie D

Nella sfida tra Civitanoese e la sua avversaria, le prestazioni di ciascun giocatore hanno contribuito a delineare il volto di una partita intensa. Con un 3-4-3 ben strutturato, la Civitanoese ha mostrato talento e determinazione, mentre le scelte tecniche dell'allenatore Silva hanno influito sulle dinamiche di gioco. Questa analisi si propone di valutare i protagonisti in campo e il loro impatto sull'esito della gara.

Civitanovese 1 (3-4-3): Cervellara 5.5; Formiconi 6,5, Pulsoni 6 (29’ pt Forcini 6,5), Quacquarelli 6; Ferri 7, Belli 7 (43’ st Felici SV), Arrigoni 6,5, Ciutti 6; Infantino 6,5, Kapnidis (23’ st Di Cairano 6), Sall 7 (37’ st Di Sabatino SV). A disp.: Pappalardo, Pellacani, Di Pasquale, Sirimarco. All. Silva 7.Civitanovese (4-3-3): Petrucci 6, Franco 6,5, Diop 5,5, Passalacqua 5,5 (43’ st Rasic SV), Cosignani 6; D’Innocenzo 5,5, Visciano 6,5 (14’ st Domizi 5,5), D’Innocenzo 6 (37’ st Vila SV), Foglia 6; Padovani 5,5 (23’ st Macarof 6), Bevilacqua 5,5, Brunet 6. A disp.: Raccichini, Milani, Capece, Di Martino, Pompili. All. Bugiardini 5,5.Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta (assistenti Dario Testai di Catania e Giovanni Battista Citarda di Palermo, quarto ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese retrocessa: Notaresco vince 2-1 e resta in Serie D

Civitanovese vince contro Notaresco: Foglia segna il gol decisivo per il sogno salvezza - Petrucci 6. Nulla può sulla conclusione di Zini. Per il resto non deve effettuare alcun intervento di rilievo.Franco 6. Battista non fa poi così tanto per impensierirlo. Ma l'esterno basso è bravo a limitargli il raggio d'azione.Diop 6,5. Sempre puntuale nelle chiusure. Sugli angoli le prende di testa tutte le lui. Semprini gli nega la gioia del gol.Passalacqua 6. Controlla Moretti e prova anche a proporsi in avanti sulle palle inattive.

Lo strano caso della Smi Roma Volley: retrocessa in A2 ma vince in Europa - AGI - La Smi Roma Volley alza la coppa della CEV Challenge Cup femminile, riportando così il trofeo nella capitale dopo 28 anni. Una competizione giocata punto su punto contro il Reale Mutua Fenera Chieri che è stato piegato per 3-1 in un Palatiziano gremito di tifosi, con oltre 3500 presenze. Le laziali sono anche la quarta squadra italiana di fila a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione, dopo Scandicci, la stessa Chieri e Novara lo scorso anno. 🔗Leggi su agi.it

Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi - La Civitanovese ripartirà dall’Eccellenza. Niente da fare per i rossoblù, sconfitti 2-1 in casa del Notaresco nello snodo playout. Tanta amarezza nel volto di mister Luigi Bugiardini che entra in sala stampa con un cappellino con la rosa dei venti, simbolo del gruppo Piazza Conchiglia: "Questo cappellino me lo hanno regalato i tifosi a fine partita – ha raccontato il tecnico della Civitanovese – ragazzi encomiabili, ai quali sarò sempre grato. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

