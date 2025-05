Civitanovese retrocessa in Eccellenza | il futuro riparte dai tifosi

In breve da Zazoom:

La Civitanovese è costretta a ripartire dall'Eccellenza dopo la sconfitta 2-1 nel playout contro il Notaresco. Il mister Luigi Bugiardini, visibilmente deluso, entra in sala stampa indossando un cappellino simbolico regalato dai tifosi.

La Civitanovese ripartirà dall’Eccellenza. Niente da fare per i rossoblù, sconfitti 2-1 in casa del Notaresco nello snodo playout. Tanta amarezza nel volto di mister Luigi Bugiardini che entra in sala stampa con un cappellino con la rosa dei venti, simbolo del gruppo Piazza Conchiglia: "Questo cappellino me lo hanno regalato i tifosi a fine partita – ha raccontato il tecnico della Civitanovese – ragazzi encomiabili, ai quali sarò sempre grato. Lo conserverò con affetto, così come porterò con me il significato di questo gesto. Non so ancora cosa riserverà il futuro, se resterò a Civitanova o andrò altrove, ma a loro va il mio grazie più sincero. La Civitanovese deve ripartire proprio da loro, dai suoi tifosi". Poi aggiunge: "Chiedo scusa, avrei voluto regalare una gioia, ma non ci sono riuscito. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio Eccellenza, il presidente della Sampierana Melini tra presente e futuro. "Barontini? Vedremo" - Trenta punti nel girone di andata (e quinto posto), appena 16 in 15 partite nel ritorno, quattro ko di fila l’ultima striscia. E' un momento piuttosto difficile quello che sta attraversando una Sampierana irriconoscibile. “C’è delusione, inutile negarlo, di non aver saputo sfruttare la serenità... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Il futuro della Civitanovese: "Ottime possibilità di salvarsi" - "La Civitanovese è cambiata molto e adesso ha ottime possibilità di salvarsi". L’ex calciatore rossoblù Leandro Vessella dà un giudizio sul girone F della serie D e un punto di vista approfondito sull’attuale situazione della formazione di Stefano Senigagliesi. "È normale – aggiunge Vessella – che con il cambio in panchina all’inizio ci volesse un po’ di tempo per assimilare le idee del nuovo tecnico. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Fossati Lamperti, la rinascita. Pilotto scommette sul futuro: "Tornerà un sito d’eccellenza" - Farla tornare un sito produttivo d’eccellenza, con intorno un impianto urbanistico che si armonizzi e dialoghi con l’area circostante, secondo i bisogni presenti. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, si sta occupando di recuperare una delle maggiori aree dismesse di Monza, quella della ex Fossati Lamperti (cotonificio che fu tra le fabbriche più importanti della città), che con i suoi 84mila metri quadri rappresenta oggi uno dei luoghi la cui posta per il recupero è più alta. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi; SERIE D. Civitanovese missione fallita, si torna in Eccellenza; Civitanovese retrocessa: Notaresco vince 2-1 e resta in Serie D; Eccellenza 2025-26 a rischio 17 squadre (o 18?): ecco tutte le possibilità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Civitanovese retrocessa in Eccellenza: il futuro riparte dai tifosi - La Civitanovese scende in Eccellenza dopo la sconfitta nei playout. Mister Bugiardini ringrazia i tifosi e riflette sulla stagione. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Civitanovese retrocede in Eccellenza: il Notaresco vince il playout con una rimonta amara - La sfida decisiva si è giocata a Notaresco. I rossoblu si erano portati in vantaggio, poi il sorpasso degli abruzzesi nel finale ... 🔗lanuovariviera.it

Esulta Silva, Notaresco vince: la Civitanovese retrocede in Eccellenza - SERIE D - Playout amaro per i rossoblù Playout amaro per la Civitanovese. Il club rossoblù retrocede in Eccellenza dopo una stagione in Serie D. A far festa è il Notaresco del tecnico Massimo Silva ch ... 🔗youtvrs.it